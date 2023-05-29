Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування пільгового 2% податку для фізичних осіб-підприємців. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 227 нардепів. Очікується, що пільги скасують з 1 липня 2023 року.

Також у документі пропонують скасувати податкові пільги для ФОП 1 та 2 групи, відновити документальні перевірки та повернути штрафи за невикористання реєстратора розрахункових операцій.