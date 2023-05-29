Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування пільгового 2% податку для фізичних осіб-підприємців. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду.
Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 227 нардепів. Очікується, що пільги скасують з 1 липня 2023 року.
Також у документі пропонують скасувати податкові пільги для ФОП 1 та 2 групи, відновити документальні перевірки та повернути штрафи за невикористання реєстратора розрахункових операцій.
- Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила законопроєкт № 7137-д, який запровадив 40 нововведень для бізнесу під час воєнного стану. Зокрема, дозволив компаніям з обігом до 10 мільярдів гривень перейти на спрощену систему оподаткування, як на третій групі ФОП. Замість ПДВ (20%) і податку на прибуток (18%) вони сплачуватимуть 2% з доходу.