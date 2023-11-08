Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА. Але закон запрацює після війни

Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації (ДПА). Відповідний законопроєкт № 9046 підтримали 286 народних депутатів.
Згідно з документом державна підсумкова атестація тепер включатиме не тільки українську мову і математику, а й історію України та іноземну мову.
Для учнів 9 та 11 класів ДПА проводитимуть з чотирьох обовʼязкових предметів, а для учнів 4 класів з двох — української мови і математики.
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зауважив, що проведення ДПА на час дії воєнного стану скасоване, тож ці зміни набудуть реального виконання уже після війни.
- 25 листопада 2022 року Кабінет міністрів запропонував скасувати підсумкові атестації для школярів. Вступ до вищих навчальних закладів увесь цей час проводять за національним мультипредметним тестом (НМТ). Обовʼязковий блок НМТ складається з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.