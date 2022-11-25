Уряд пропонує скасувати підсумкові атестації для школярів

Кабінет міністрів пропонує скасувати підсумкові атестації для школярів. Вступ до вищих навчальних закладів проводитимуть за національним мультипредметним тестом (НМТ).

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив законопроєкт та направив його до парламенту.

«Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», — зазначив він.

Вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюватиметься за порядком, визначеним Міносвіти.

Напередодні Міністерство освіти пропонувало скасувати державні підсумкові атестації та зовнішнє незалежне оцінювання і замінити їх удосконаленим національним мультипредметним тестом.

Обов’язковий блок НМТ складатиметься з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України, однієї з іноземних мов. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.