Німецький оборонний концерн виготовить для України 100 тисяч боєприпасів

Оборонна компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення від уряду Німеччини на постачання близько 100 тисяч мін для мінометів калібру 120 мм.
Про це йдеться в пресрелізі виробника.
Контракт передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму €400 мільйонів для ЗСУ.
Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років. Відповідно, середній обсяг поставок може становити трохи більш як 4000 снарядів на місяць.
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- 2 листопада уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли радари для ЗРК IRIS-T, 12 бронетранспортерів та 7 розвідувальних дронів Primoco ONE.