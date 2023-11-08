Франція виділить €200 мільйонів на підтримку України

Уряд Франції додасть €200 мільйонів до фонду підтримки України, щоб українська армія могла закуповувати французьку військову техніку.

Про це пише Le Monde з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Міністр виступив перед Національними зборами на початку розгляду кредитів на «оборонну» місію проєкту бюджету (PLF) на 2024 рік у першому читанні. Він заявив, що додаткова допомога — це частина з розгляду фінансового законопроєкту, за яким підкорегують асигнування на цей фінансовий рік. Бюджет Міноборони Франції планують збільшити на €3,3 мільярда у 2024 році (+ 7,5%) — до €47,2 мільярда.

За словами Лекорню, поправка про виділення додаткових грошей дозволить втілити нову стратегію купівлі нової техніки для України.