Франція передала Україні 150 дронів від компанії Delair

Україна отримала понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Про це 6 вересня повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню.

Україна сама обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво. Лекорню зазначив, що дрони вже доставили.

Компанія Delair пропонує безпілотники DT46, DT26 Line і UX11, також вона виготовляє ударні дрони для армії Франції (ідеться про недорогі ударні дрони, які легкі у використанні та можуть уражати легкі цілі на відстані до 5 кілометрів).