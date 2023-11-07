Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував інформацію про «звільнення Залужного»

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував заяву нардепа від «Європейської солідарності» Володимира Арʼєва про «подання на відставку Залужного».
Умєров заявив, що деякі нечистоплотні політики намагаються розколоти українське суспільство — «це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти».
«Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками», — наголосив міністр.
7 листопада Арʼєв написав із посиланням на джерела, що Умєров вніс подання про звільнення Валерія Залужного. Потім Арʼєв видалив свій пост і заявив, що «з багатьох інших джерел кажуть, що це не так».
- 1 листопада на The Economist вийшла колонка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У новій статті він попередив, що війна переходить у затяжну позиційну стадію, і в такій війні росія має більше шансів. Тому зараз Україні потрібні літаки, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та технології для розмінування щільних мінних полів. Зеленський прокоментував цей матеріал і заявив, що зараз ситуація в Україні «не патова».