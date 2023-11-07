В Україні незабаром відкриється новий табір для російських військовополонених

В Україні через велику кількість російських військовополонених найближчим часом відкриється новий табір для їх утримання.
Про це 7 листопада повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Лубінець наголосив, що за прикладом табору «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. У російських військових буде медична допомога, триразове харчування, звʼязок із рідними та постійний доступ до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
Збільшення кількості військовополонених повʼязане як із ситуацією на фронті, так і з тим, що росія блокує обміни полоненими.
- Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути близько 2 600 українських громадян. Переважно це військові, але є й цивільні. Однак останнім часом немає такої динаміки з обмінами, яка була раніше, — і за кількістю обмінів, і за кількістю повернутих. Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня, тоді повернути вдалося 22 українських воїнів.