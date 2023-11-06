США пообіцяли допомогти Вірменії реформувати армію

США пообіцяли Вірменії сприяти у реформі армії. Про це 6 листопада повідомило Міністерство оборони Вірменії.

1—3 листопада генерал-лейтенант Вірменії Едвард Асрян зустрівся з американським колегою Стівеном Башамом у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті.

Стівен Башам заявив, що Штати готові продовжувати допомагати Вірменії у реформах, а також готові співпрацювати у нових напрямках:

професіоналізація збройних сил;

зміцнення професійного сержантського складу;

модернізація системи управління;

миротворчість;

військова медицина;

військова освіта та бойова підготовка.

Генерал-лейтенант Вірменії Едвард Асрян та американський генерал-лейтенант Стівен Башам.