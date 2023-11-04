Виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» став Олександр Шовковський

Олександр Шовковський став виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо» після відставки Мірчі Луческу.
Про це пишуть на сайті футбольного клубу.
Шовковський готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.
У тренерському штабі 48-річного Олександра Шовковського будуть також працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.
Раніше Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли Мірча Луческу робив операцію на нозі й був на лікарняному в кінці минулого сезону.
Олександр Шовковський майже всю карʼєру провів у клубі «Динамо». Він посідає сьоме місце серед футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Також новий тренер — це один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, що зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА.
- Екстренер «Шахтаря» Мірча Луческу став тренером «Динамо» влітку 2020 року, але вболівальники клубу виступили проти цього. Власникам довелося пояснювати рішення під час особистої зустрічі з фанатами, які після цього почали акції протесту.