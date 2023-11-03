У Парижі заарештували громадян Молдови, що малювали зірки Давида на будинках за вказівкою з росії

У столиці Франції заарештували подружжя з Молдови — вони малювали зірки Давида на стінах будинків. За це їм обіцяли грошову винагороду з росії.
Про це повідомляє Europe 1.
Поліція затримала 33-річного чоловіка і 28-річну жінку 1 листопада. Їх відправили під арешт. Пару звинувачують у «приниженні гідності, посиленому тим, що це було скоєно з причин етнічного походження або віросповідання», а також у завданні шкоди.
Затримані розповіли поліції, що малювали на стінах «за наказом третьої сторони». Вони очікували отримати за це гроші «від людини з росії». За даними прокуратури, громадяни Молдови перебували у Франції нелегально. Їх депортують.
- У ніч проти 31 жовтня на житлових будинках і банках у 14 окрузі Парижу невідомі намалювали близько 60 єврейських зірок Давида — у 1930-х роках XX століття так вчиняли нацисти.