У Парижі будинки обмалювали єврейськими зірками Давида. Поліція розслідує інцидент

У ніч проти 31 жовтня на житлових будинках та банках у 14 окрузі Парижу невідомі намалювали близько 60 єврейських зірок Давида — у 1930-х роках XX століття так вчиняли нацисти.
Про це повідомляє місцевий мовник BFMTV.
Зірки Давида виявили на вулицях Пер-Корентен, Томб-Іссуар та Сен-Ів. Поліція почала розслідування за статтею про пошкодження майна, обтяжене расовою, етнічною або релігійною ненавистю.
Мер 14-го округу Карін Петі розкритикувала «антисемітські та расистські» малюнки у своїй заяві.
«Цей акт нагадує процеси 1930-х років і Другої світової війни, які призвели до знищення мільйонів євреїв», — зазначила вона.
Заступник мера французької столиці Еммануель Грегуар заявив, що міські служби вирушили на місце, щоб стерти написи.
Наразі відділення поліції 14-го округу мобілізували для збору скарг від мешканців. Саме вони рано-вранці повідомили правоохоронцям про малюнки.
- 16 жовтня у Берліні на будинку також намалювали перекреслену єврейську зірку Давида й написали Gaza, а також спалили машину, яка стояла поблизу. Неподалік розташовані памʼятні знаки про єврейські родини, яких депортували або вбили нацисти в минулому столітті.