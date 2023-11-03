В Україні зʼявиться Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак і котів.

Про це пише Мінцифри.

У цьому електронному реєстрі буде інформація про вакцинацію і стерилізацію та інші дані домашніх улюбленців.

Це має полегшити отримання документів для тварин і допоможе адаптувати законодавство України до міжнародних стандартів.