В Україні зʼявиться Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин — собак і котів.
Про це пише Мінцифри.
У цьому електронному реєстрі буде інформація про вакцинацію і стерилізацію та інші дані домашніх улюбленців.
Це має полегшити отримання документів для тварин і допоможе адаптувати законодавство України до міжнародних стандартів.
- У Києві у 2019 році запустили єдиний реєстр домашніх тварин, за яким собак і котів оснащують QR-кодами.
- Тим часом у Фінляндії на початку 2023 року стали обовʼязковими чипування та реєстрація собак, а пізніше запрацював офіційний реєстр собак.