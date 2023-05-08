У Фінляндії зʼявився офіційний реєстр собак. Кожен має зареєструвати улюбленця до кінця року

У Фінляндії зʼявився офіційний реєстр собак Koirarekisteri, який містить ідентифікаційні дані собак та інформацію про їхніх власників.

Про це пише Yle.

На першому етапі роботи сервісу тварин зможуть реєструвати лише окремі господарі, а пізніше таку можливість отримають підприємства й товариства.

На початку 2023 року у Фінляндії стали обовʼязковими чипування та реєстрація собак. Тоді ж мав запрацювати відповідний реєстр, але через технічні проблеми його запустили тільки зараз.

Реєстрація домашнього улюбленця обовʼязкова і коштує €10 (якщо людина має фінський ідентифікаційний код і доступ до онлайн-банкінгу) або €19 (якщо собаку реєструють іншим чином). За даними фінського Агентства продовольства, яке запустило ініціативу, відгуки собаковласників були здебільшого негативними. Людям не сподобалася ціна, а також те, що реєстр дублює інформацію, яка вже є в Асоціації кінологів Фінляндії.

Однак, незважаючи на незадоволення власників, до кінця 2023 року кожен собака у Фінляндії повинен мати реєстрацію та мікрочип. Представники влади вважають, що це необхідно, щоб люди не кидали тварин напризволяще і не займалися нелегальним розведенням собак.