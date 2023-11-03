СБУ повідомила про підозру брату легкоатлета Сергія Бубки за торгівлю пальним з окупантами

Брату легкоатлета Сергія Бубки Василю Служба безпеки повідомила про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК).

Про це повідомляється на сайті Офіса генпрокурора.

Влітку цього року видання Bihus.Info оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що російська фірма «Монблан», яка належить легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам «Л/ДНР«. Журналісти знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель рф.

«Монблан» була створена в Донецьку, основний вид діяльності — торгівля пальним. Після окупації фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася в публічних торгах у 2018 році. На початку 2023 року «Монблан» з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб.

У базах терористів, пише Bihus.Info, адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

Після розслідування журналісти звернулися до СБУ, і там заявили, що відповідне провадження вже відкрили, проте навіть після цього Бубки, за даними журналістів, продовжували торгівлю пальним із терористами.