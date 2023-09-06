Легкоатлет Сергій Бубка вперше прокоментував звинувачення у тому, що його компанія працює на окупованих територіях

Легкоатлет Сергій Бубка вперше прокоментував звинувачення у тому, що його і брата фірма працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам.

Відеозвернення він опублікував 6 вересня.

«Зараз проти мене розпочалась кампанія зі знищення моєї репутації. Я, як і кожен українець, з початку війни зробив свій вибір — бути з Україною і робити все можливе у боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях, не відвідував своїх рідних та не був на похоронах мами цього року. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені», — заявив Сергій Бубка.