США запровадили нові санкції проти росії. У переліку — понад 30 людей і майже 200 компаній

Сполучені Штати запровадили додаткові санкції проти росії через війну проти України. У переліку — понад 30 людей та майже 200 компаній.

Про це йдеться в заяві Держдепу.

Під санкціями опинилися заступник міністра цифрового розвитку Олег Качанов, заступник міністра рф у справах цивільної оборони Олексій Сєрко, заступник міністра промисловості та торгівлі Віктор Євтухов та інші російські посадовці. Також санкції запровадили проти Московського державного технічного університету ім. Баумана.

Обмеження торкнулися організації, яка бере участь у розробці масштабного проєкту «Арктика-2 СПГ» у Сибіру. Цей проєкт спрямований на видобуток газу і виробництво скрапленого природного газу.

Під санкціями також опинилася мережа компаній, що закупає товари для виробництва дронів-камікадзе «Куб-БЛА» і «Ланцет», а також розробник цих безпілотників.

Ідеться про компанію ZALA Aero, яка виробляє і продає Міністерству оборони росії боєприпаси й дрони, а також про A Level Aerosystems CST, що виробляє і продає дрони під брендом ZALA.

Під обмеження також потрапив власник компаній Олександр Захаров, його дружина, донька, сини та підприємства, якими вони володіють. У Держдепі заявили, що Захаров є творцем і конструктором безпілотників.

Також Міністерство торгівлі США додало 13 компаній з росії та Узбекистану до списку експортного контролю через дії, що суперечать інтересам національної безпеки або зовнішній політиці США.

Обмежувальні заходи торкнулися і деяких компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Китаю. Міністерство фінансів США заявило, що вони продовжують постачати до росії товари подвійного призначення, зокрема компоненти для озброєння.

Під санкції також потрапили сім російських банків і десятки промислових компаній, зокрема ТОВ «Газпромнафта каталітичні системи», що виробляє хімічні речовини для переробки російської нафти.