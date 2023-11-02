Європейський інвестиційний банк виділить Україні €450 мільйонів. На що їх витратять

Європейський інвестиційний банк виділить Україні €450 мільйонів на два проєкти відновлення — Ukraine Recovery III FL та Ukraine Water Recovery FL.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

На Ukraine Recovery III FL виділили €250 мільйонів. Ці кошти витратять на критично важливу соціальну і міську інфраструктуру. Ідеться як про відновлення обʼєктів, пошкоджених війною, так і про будівництво нових.

На проєкт Ukraine Water Recovery FL виділили €200 мільйонів. Кошти спрямують на підтримку водної інфраструктури в районах, які постраждали від війни або в яких проживає значна кількість біженців. Ідеться про відновлення водопостачання та водовідведення, зокрема про заходи з подолання наслідків катастрофи на Каховській ГЕС.

Якщо це рішення остаточно затвердять Рада директорів ЄІБ і Комітет донорів EU4U, перші транші по €100 мільйонів на кожен проєкт підпишуть до кінця цього року.

Раніше Європейський інвестиційний банк надав Україні €30,7 мільйона на підтримку муніципальної інфраструктури та громадського транспорту в Києві, Одесі, Львові, Луцьку і Сумах.