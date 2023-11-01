Через вирубку знаменитого дерева з фільму про Робіна Гуда заарештували ще двох людей

Ще двох людей заарештували за навмисну вирубку дерева Sycamore Gap в англійському графстві Нортумберленд. Це було одне з найвідоміших дерев країни.
Про це пише The Guardian.
Двох чоловіків віком близько 30 років заарештували 31 жовтня, але згодом звільнили під заставу. А 16-річний хлопець і 60-річний чоловік, яких затримали раніше, залишаються під вартою.
«Ми невтомно працювали над тим, щоб встановити винних і затримати їх, і ми прагнемо домогтися справедливості», — зазначили в поліції. Розслідування триває.
- Наприкінці вересня хтось зрубав дерево Sycamore Gap біля стіни Адріана в Нортумберленді. Воно росло в невеликій ущелині між двома пагорбами. Під час падіння дерева стіна отримала «деякі пошкодження».
- Це дерево стало відомим завдяки сцені у фільмі Кевіна Костнера 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв». У 2016 році воно навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії.
- Дерево вивезли з місця падіння краном і зберігають на складі Національного фонду. Його точне місцезнаходження не розголошують з міркувань безпеки.