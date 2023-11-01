Через вирубку знаменитого дерева з фільму про Робіна Гуда заарештували ще двох людей

Ще двох людей заарештували за навмисну вирубку дерева Sycamore Gap в англійському графстві Нортумберленд. Це було одне з найвідоміших дерев країни.

Про це пише The Guardian.

Двох чоловіків віком близько 30 років заарештували 31 жовтня, але згодом звільнили під заставу. А 16-річний хлопець і 60-річний чоловік, яких затримали раніше, залишаються під вартою.

«Ми невтомно працювали над тим, щоб встановити винних і затримати їх, і ми прагнемо домогтися справедливості», — зазначили в поліції. Розслідування триває.