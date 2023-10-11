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В Англії перенесуть у секретне місце знамените дерево з фільму про Робіна Гуда, яке нещодавно хтось зрубав

Автор:
Ангеліна Шеремет
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В Англії, у графстві Нортумберленд одне з найвідоміших дерев країни (його показали у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв»), яке нещодавно хтось зрубав, перенесуть у секретне місце.

Про це повідомляє The Guardian.

Дерево Sycamore Gap, яке росло в невеликій ущелині між двома пагорбами, треба прибрати, щоб захистити 1900-річну римську стіну (стіну Андріана), біля якої воно росло. Під час падіння дерева стіна отримала «деякі пошкодження».

Дерево мають прибрати 12 жовтня, а потім відправлять на зберігання на територію Національного фонду, місцезнаходження якого не розголошують з міркувань безпеки.

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Стовбур неможливо підняти повністю, тому його розпиляють. Пень залишать і захистять тимчасовим парканом. Природоохоронці сподіваються, що на ньому зʼявляться нові пагони. Також вони зібрали насіння, щоб спробувати виростити нове дерево.

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28 вересня англійська поліція повідомила, що хтось зрубав це дерево. Найімовірніше, це зробили бензопилою. Місцеві мешканці та підприємці були спантеличені новиною, адже до цього дерева приїздило чимало туристів. У 2016 році дерево навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії. Вік дерева оцінювався приблизно в 300 років, воно належить до виду Acer pseudoplatanus.