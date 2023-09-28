У Британії невідомі зрубали знамените дерево з фільму про Робіна Гуда

У Великій Британії хтось зрубав одне з найвідоміших дерев країни — його показали у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв».

Про це пише The Guardian.

Поліція розпочала розслідування, щоб знайти того, що зрубав дерево Sycamore Gap (воно росло в невеликій ущелині між двома пагорбами) біля стіни Адріана у Нортумберленді.

Найімовірніше, дерево розпиляли бензопилою.

У 2016 році дерево навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії. Місцеві мешканці та підприємці були спантеличені новиною, адже до цього дерева приїздило чимало туристів.