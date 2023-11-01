В Україні запускають національну програму Future Perfect — це проєкт з популяризації англійської мови

В Україні запускають проєкт Future Perfect, його мета — офіційно зробити англійську мовою міжнародного спілкування у країні. Ініціатор програми — президент Володимир Зеленський.

Про це 1 листопада оголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Програма Future Perfect передбачає продукти та сервіси, що допоможуть вивчити англійську, перші з них — платформа Empower та платформа для вивчення мов Promova. Платформа для вивчення мов з персоналізованим підходом Promova пропонує українцям Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки. А онлайн-платформа для вивчення англійської Empower від Кембриджського університету доступна для українських викладачів та студентів.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що програма Future Perfect буде відкритою для кожного, незалежно від фінансового стану чи місця проживання. Координуватимуть мовну програму Міністерство цифрової трансформації, Міносвіти та Мінкультури.