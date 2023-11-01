Суд відмовився обирати запобіжний захід голові Нацслужби здоровʼя Наталії Гусак

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Національної служби здоровʼя України Наталії Гусак, яку підозрюють у службовій недбалості на два мільйони гривень.
«Власне, це той результат, у якому ми були впевнені. Адже аргументів у слідства по суті не було», — написала Гусак.
- 27 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру Наталії Гусак у службовій недбалості на 2 мільйони гривень. За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоровʼя одне з державних підприємств займалось адмініструванням центральної бази даних електронної системи охорони здоровʼя. Однак до акта послуг включили послуги, які не надавали. Слідчі заявляють, що Гусак належно не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів, щоб зменшити загальну суму договору.