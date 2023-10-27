Голова Нацслужби здоровʼя Наталія Гусак отримала підозру в службовій недбалості на 2 мільйони

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру очільниці Національної служби здоровʼя Наталії Гусак у службовій недбалості на 2 мільйони гривень.

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоровʼя одне з державних підприємств займалось адмініструванням центральної бази даних електронної системи охорони здоровʼя.

За результатами цих робіт склали акт здачі-приймання послуг. У документ включили всі роботи згідно договорів та інформацію про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Офіс генпрокурора заявив, що Наталія Гусак належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів, щоб зменшити загальну суму договору. Через це з державного бюджету витратили зайві 2 мільйони гривень на оплату послуг, які не надавалися. Прокурори провели обшуки, вилучили документи та інші докази.