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Екіпаж китайської космічної місії «Шеньчжоу-16» повернувся на Землю

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Троє китайських астронавтів місії «Шеньчжоу-16» повернулися на Землю вранці 31 жовтня. Вони провели пів року на борту космічної станції «Тяньгун».

Про це повідомляє Xinhua.

Капсула приземлилася в пустелі Гобі, піднявши хмару помаранчевого пилу. У Китаї назвали політ успішним.

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Астронавти Цзін Хайпен, Чжу Янчжу та Гуй Хайчао почуваються добре, повідомило китайське державне інформаційне агентство.