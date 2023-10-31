Екіпаж китайської космічної місії «Шеньчжоу-16» повернувся на Землю

Троє китайських астронавтів місії «Шеньчжоу-16» повернулися на Землю вранці 31 жовтня. Вони провели пів року на борту космічної станції «Тяньгун».
Про це повідомляє Xinhua.
Капсула приземлилася в пустелі Гобі, піднявши хмару помаранчевого пилу. У Китаї назвали політ успішним.
Астронавти Цзін Хайпен, Чжу Янчжу та Гуй Хайчао почуваються добре, повідомило китайське державне інформаційне агентство.
- У травні Китай відправив у космос перший цивільний корабель з місією «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту перебувало троє астронавтів.
- У липні астронавти «Шеньчжоу-16» Чжу Янчжу і Цзін Хайпен вперше вийшли у відкритий космос. Астронавти провели вісім годин поза межами космічної станції «Тяньгун». Ще один член екіпажу Гуй Хайчао асистував зі станції за допомогою роботизованої руки.
- 26 жовтня Китай відправив трьох нових членів екіпажу на свою навколоземну космічну станцію «Тяньгун». Астронавти «Шеньчжоу-17» замінять екіпаж «Шеньчжоу-16».