Китай відправив на свою космічну станцію «Тяньгун» новий екіпаж

Китай відправив трьох нових членів екіпажу на свою навколоземну космічну станцію «Тяньгун».
Про це пише Reuters.
Космічний корабель «Шеньчжоу-17» із трьома астронавтами на борту запустили на ракеті Long March-2F із центру «Цзюцюань» на північному заході Китаю.
Керівником шестимісячної місії став 48-річний колишній пілот ВПС Тан Хунбо. Разом із ним на космічну станцію вирушили 33-річний Тан Шенцзе і 35-річний Цзян Сіньлінь — вони стали наймолодшими астронавтами, яких Китай відправляв на «Тяньгун». Попередній екіпаж місії «Шеньчжоу-16» має повернутися на землю 31 жовтня.
У китайському космічному агентстві заявили, що невдовзі розпочнуть відбір іноземних астронавтів, які бажають брати участь у спільних польотах на «Тяньгун». Однак на відміну від МКС, де робочою мовою є англійська, на «Тяньгуні» використовують лише китайську, тож іноземцям необхідно володити нею.
- У травні Китай відправив у космос перший цивільний корабель з місією «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту перебували троє астронавтів.
- У липні астронавти «Шеньчжоу-16» Чжу Янчжу і Цзін Хайпен вперше вийшли у відкритий космос. Астронавти провели вісім годин поза межами космічної станції «Тяньгун». Ще один член екіпажу Гуй Хайчао асистував зі станції за допомогою роботизованої руки.