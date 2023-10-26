Китай відправив на свою космічну станцію «Тяньгун» новий екіпаж

Китай відправив трьох нових членів екіпажу на свою навколоземну космічну станцію «Тяньгун».

Про це пише Reuters.

Космічний корабель «Шеньчжоу-17» із трьома астронавтами на борту запустили на ракеті Long March-2F із центру «Цзюцюань» на північному заході Китаю.

Reuters

Керівником шестимісячної місії став 48-річний колишній пілот ВПС Тан Хунбо. Разом із ним на космічну станцію вирушили 33-річний Тан Шенцзе і 35-річний Цзян Сіньлінь — вони стали наймолодшими астронавтами, яких Китай відправляв на «Тяньгун». Попередній екіпаж місії «Шеньчжоу-16» має повернутися на землю 31 жовтня.

У китайському космічному агентстві заявили, що невдовзі розпочнуть відбір іноземних астронавтів, які бажають брати участь у спільних польотах на «Тяньгун». Однак на відміну від МКС, де робочою мовою є англійська, на «Тяньгуні» використовують лише китайську, тож іноземцям необхідно володити нею.