Китайські астронавти місії «Шеньчжоу-16» вперше вийшли у відкритий космос

Китайські астронавти Чжу Янчжу і Цзін Хайпен 20 липня вперше вийшли у відкритий космос у рамках місії «Шеньчжоу-16».

Про це повідомляє Space.

Астронавти провели вісім годин поза межами космічної станції «Тяньгун». Ще один член екіпажу Гуй Хайчао допомагав зі станції за допомогою роботизованої руки.

Вихід у космос не транслювали — про нього оголосили лише після того, як астронавти благополучно повернулися на «Тяньгун».

Китайське державне медіа повідомило, що Цзін і Чжу виконали низку завдань, зокрема установили та підняли опорну раму для панорамної камери за межами основного модуля станції, а також розблокували та підняли дві панорамні камери за межами експериментального модуля.