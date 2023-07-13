Китай планує відправити дві ракети для пілотованої посадки на Місяць до 2030 року

Китай до 2030 року планує відправити на Місяць дві ракети — одна нестиме космічний корабель, що приземлиться на поверхню супутника, а інша транспортуватиме астронавтів.
Про це пише Reuters.
Обидві ракети вийдуть на орбіту Місяця, а після успішної стиковки астронавти ввійдуть у посадковий модуль, щоб спуститися на його поверхню. Про це повідомили державні медіа КНР з посиланням на інженера Китайського космічного агентства.
Дві ракети, імовірно, допоможуть Китаю подолати давню технологічну перешкоду у розробці надпотужної ракети, що здатна транспортувати як астронавтів, так і зонд.
Коли астронавти завершать дослідження та зберуть зразки, посадковий модуль відвезе їх назад на орбітальний космічний корабель, який поверне їх на Землю.
Наразі китайські дослідники розробляють надважку ракету-носій Long March 10, космічний корабель для польотів з екіпажем нового покоління, місячний посадковий модуль і місяцехід для астронавтів.
- Наприкінці травня Китай оголосив про план висадити астронавтів на Місяць до 2030 року. Проєкт буде спрямований на те, щоб забезпечити короткострокове перебування на поверхні Місяця, а також зібрати зразки й провести дослідження.
- Американське космічне агентство NASA оголосило про план відправити людей на Місяць у 2025 році.
- У травні Китай відправив у космос перший цивільний корабель під назвою «Шеньчжоу-16» («Божественний корабель»). На його борту перебували троє астронавтів.