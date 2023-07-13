Китай планує відправити дві ракети для пілотованої посадки на Місяць до 2030 року

Китай до 2030 року планує відправити на Місяць дві ракети — одна нестиме космічний корабель, що приземлиться на поверхню супутника, а інша транспортуватиме астронавтів.

Про це пише Reuters.

Обидві ракети вийдуть на орбіту Місяця, а після успішної стиковки астронавти ввійдуть у посадковий модуль, щоб спуститися на його поверхню. Про це повідомили державні медіа КНР з посиланням на інженера Китайського космічного агентства.

Дві ракети, імовірно, допоможуть Китаю подолати давню технологічну перешкоду у розробці надпотужної ракети, що здатна транспортувати як астронавтів, так і зонд.

Коли астронавти завершать дослідження та зберуть зразки, посадковий модуль відвезе їх назад на орбітальний космічний корабель, який поверне їх на Землю.

Наразі китайські дослідники розробляють надважку ракету-носій Long March 10, космічний корабель для польотів з екіпажем нового покоління, місячний посадковий модуль і місяцехід для астронавтів.