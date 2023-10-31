«Радіо Свобода» показало супутникові знімки нових позицій ППО окупантів у Криму

Журналісти «Радіо Свобода» отримали супутникові знімки від сервісу Planet.com, на яких видно нові позиції російської ППО в окупованому Криму.
Позиції розташовані на південь від села Чорноморське, однак там не видно самої військової техніки. Журналісти припускають, що її підвозять туди тільки вночі.
Найпівнічнішу з трьох нових позицій побудували 1—2 вересня, ще одну — 8—14 вересня, а найпівденнішу — 18—22 вересня.
Водночас нові знімки не підтверджують удару по позиціях російських систем ППО в районі Оленівки, що поблизу Чорноморського.
- Вранці 30 жовтня російські медіа писали про атаку на ракетно-зенітний полк ППО росії поблизу села Оленівка в Криму вночі 30 жовтня. Вони наводили дані про 17 поранених окупантів. Тим часом Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про успішне ураження стратегічного обʼєкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.