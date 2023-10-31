У Києві зафіксували черговий температурний рекорд — уже 40-й від початку року

У Києві в понеділок, 30 жовтня, знову зафіксували температурний рекорд.

Про це 31 жовтня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С — це на 2,3 °С вище за попередній рекордний показник 2013 року. Це вже 40-й температурний рекорд в українській столиці з початку року.