У Києві петиція про виділення грошей з бюджету військовим набрала необхідну кількість підписів

Петиція на сайті Київської міської ради про планування бюджету Києва на 2024 рік набрала необхідні шість тисяч підписів. Тепер її має розглянути мер столиці Віталій Кличко.

Авторка петиції — Юлія Нікітіна.

«Ми вимагаємо зміни підходу до планування бюджету міста Києва, цільових програм та програми економічного і соціального розвитку Києва. Ми вимагаємо відмови від проєктів, які не є питаннями виживання або адекватної необхідності для мешканців столиці, та радикального збільшення видатків на допомогу фронту, реабілітацію поранених, безпеку мешканців і забезпечення гідного життя маломобільних груп населення у місті», — пояснила авторка.