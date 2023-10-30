Офіс президента: Представник Китаю не зміг узяти участі у третьому саміті Формули миру через розбіжність у графіках

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей не зміг узяти участі в третьому саміті Української формули миру на Мальті «через розбіжність власного графіка і часу проведення заходу».

Про це 30 жовтня розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

«Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули миру — у Джидді. Цього ж разу — на Мальті — він не зміг узяти участі. У нас була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч [за його особистої участі] не відбудеться через розбіжність графіків», — розповів Жовква.

Водночас Україна розраховує на подальшу участь китайської сторони. Також Україна намагається залучити китайську сторону до роботи над пунктом повернення всіх українських полонених і депортованих дітей в Україну.

«Ми знаємо, що Китай періодично нагадує про свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні. А ми, зі свого боку, говоримо Китаю, що ті пункти, які збігаються з пунктами Формули миру, можуть бути взяті в роботу, наприклад, пункт про територіальну цілісність України та її суверенітет», — додав Жовква.