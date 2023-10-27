Bloomberg: Китай пропустить третій саміт Української формули миру на Мальті

Китай не приїде на третій міжнародній зустрічі з імплементації Української формули миру, що відбудеться на Мальті 28—29 жовтня.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі із ситуацією.
Залучення Пекіна до участі розглядається як вирішальне значення для цих зусиль, кажуть джерела Bloomberg, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на путіна.
Попередні два саміти відбулись в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Китай направив делегата на другу зустріч. До списку учасників третього саміту увійшли понад 55 країн. Зокрема, країни «Великої сімки», Катар, ПАР, Індія та Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія та Чилі, візьмуть участь онлайн.
Що таке Українська формула миру
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, у тому числі військовополонених і дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинців;
- запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту та побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.