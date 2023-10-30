У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит А. У лікарнях — 174 пацієнти

У Вінницькій області ще у пʼяти громадах виявили гепатит А, там фіксують поодинокі випадки. Про це 30 жовтня повідомила обласна військова адміністрація.
Захворювання на гепатит виявили:
- у Могилів-Подільському районі;
- Хмільнику;
- Калинівці;
- Гайсині;
- Козятині.
Пацієнти перебувають в інфекційних відділеннях. На стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом перебувають 174 пацієнти, серед них 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх виписали з медзакладів. Найбільше пацієнтів перебувають у Клінічному центрі інфекційних хвороб — 89 з підтвердженим діагнозом та 12 з підозрою на гепатит А.
У міській клінічній лікарні — 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні — 23 дитини, у яких підтвердили діагноз та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості, важких немає.
24 жовтня Міністерство охорони здоровʼя повідомило про спалах гепатиту А у Вінницькій області, школярів вже перевели на онлайн-навчання. Попередньо розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами, також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженими діагнозами та уточнюють звʼязки, які вказують на спільне джерело інфікування.
Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати легкий або тяжкий перебіг. Вірус передається через забруднені продукти або воду, через недотримання особистої гігієни, а також у родинах, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сімʼї. Інкубаційний період — 14—28 днів. Симптоми: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Вакцину проти гепатиту А можна купити в аптеках.
Профілактика гепатиту А:
- дотримуватися гігієни під час приготування їжі (мити овочі, фрукти);
- не пити воду з неперевірених джерел, кипʼятити будь-яку небутильовану воду;
- мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям.