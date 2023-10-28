У Вінниці через спалах гепатиту А школярів переводять на онлайн-навчання. Кількість інфікованих зросла до 141

Кількість постраждалих від спалаху вірусного гепатиту А у Вінниці зростає, уже госпіталізували 141 пацієнта. Через спалах хвороби школярів переводять на онлайн-навчання.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України. Там додали, що епідеміологічне розслідування триває. Джерело інфікування ще не встановили.

Сьогодні у Вінницьку область також прибуває команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним, щоб «вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування».

Що таке Гепатит А

Гепатит А — це вірусне захворювання, яке уражає печінку і може мати як легкий, так і тяжкий перебіг, нагадали в МОЗ. Вірус гепатиту А передається при вживанні забруднених продуктів або води. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14—28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.

Гепатит А також називають хворобою Боткіна. Вакцинація проти нього не входить до календаря рутинних щеплень (на відміну від Ізраїлю, Китаю чи США). В Україні зареєстровані дві інактивовані вакцини від гепатиту А, які дозволені для використання у дітей від одного року.