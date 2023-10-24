На Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А

У Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному з районів міста — із цим діагнозом госпіталізували 60 людей, серед яких 14 дітей.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу.
Фахівці перевіряють і досліджують можливі причини спалаху — від стихійних ринків до точок централізованого і децентралізованого водопостачання. До лабораторій передали 66 проб води із громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води тощо. Із них перевірили 53 — вони в нормі.
Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати легкий або тяжкий перебіг. Вірус передається через забруднені продукти або воду, через недотримання особистої гігієни, а також у родинах, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сімʼї. Інкубаційний період — 14—28 днів. Симптоми: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.
У МОЗ нагадали про профілактику гепатиту А:
- дотримуватися гігієни під час приготування їжі (мити овочі, фрукти);
- не пити воду з неперевірених джерел, кипʼятити будь-яку небутильовану воду;
- мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям.
Вакцину проти гепатиту А можна купити в аптеках.
- У 2022 році МОЗ розробило памʼятку із симптомами гепатитів невідомого походження у дітей.