Росіяни обстріляли маршрутку в Херсоні. Є поранені

Російські окупанти вдень 30 жовтня обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Наразі відомо про сімох постраждалих.

Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед постраждалих двоє чоловіків і пʼять жінок. З тяжкими пораненнями госпіталізували 36-річну херсонку, у стані середньої тяжкості — 69-річну жінку.

Також російські окупанти від ночі атакують Херсонську область. О четвертій ранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Новоберислав — пошкоджені будинки й господарчі споруди. Ще вдарили по селу Козацьке, там поранена 86-річна жінка — її госпіталізували. У місті Берислав через обстріл зникло світло. Окупанти там атакували обʼєкт критичної інфраструктури. У селищі Білозерка обстрілом зруйновані житлові будинки і ветеринарна клініка. Поранений 57-річний чоловік.