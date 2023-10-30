Росія зранку атакувала Запоріжжя, Херсон і Одесу. Наслідки ударів

Російські окупанти зранку 30 жовтня за допомогою авіації атакували Херсонську область, а також випустили балістичні ракети по Запоріжжю та вдарили по судноремонтному заводу в Одеській області.

Херсон

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що о четвертій ранку росіяни скинули чотири керовані авіабомби на Новоберислав. Там пошкоджено будинки й господарські будівлі, минулося без постраждалих серед місцевих жителів.

Також окупанти вдарили по селу Козацьке, там поранена 86-річна жінка — її госпіталізували. В місті Берислав через обстріл зникло світло. Окупанти там атакували обʼєкт критичної інфраструктури. У селищі Білозерка обстрілом зруйновані житлові будинки і ветеринарна клініка. Поранений 57-річний чоловік.

Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.

Одеса

Близько 10:00 росія атакувала ракетами судноремонтний завод в Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, на місці удару виникла пожежа, її загасили. Ракета пошкодила адміністративну будівлю і техніку підприємства, двоє людей поранені.

Від середини липня, після виходу росії із «зернової ініціативи», вона почала регулярно атакувати південні регіони України, зокрема портову, логістичну та цивільну інфраструктуру.

Запоріжжя

Об 11: 28 російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що окупанти використовували балістичні ракети.

На місці удару зруйновано обʼєкт соціальної інфраструктури, інформації про постраждалих немає.