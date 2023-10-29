У частині Херсонщини, де оголошена обовʼязкова евакуація, залишаються понад 600 дітей

У 23 населених пунктах Херсонщини, де оголошена примусова евакуація, досі залишаються 637 дітей.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Це рішення [про обовязкову евакуацію] — не чиясь примха. Це повʼязано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям», — сказав він.

За його словами, 27 жовтня з цих територій евакуювали 32 дитини та їхні родини, 28 жовтня — 9 дорослих і чотирьох дітей. Із 4 жовтня евакуювали 147 дітей.