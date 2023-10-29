У частині Херсонщини, де оголошена обовʼязкова евакуація, залишаються понад 600 дітей

У 23 населених пунктах Херсонщини, де оголошена примусова евакуація, досі залишаються 637 дітей.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
«Це рішення [про обовязкову евакуацію] — не чиясь примха. Це повʼязано з тим, що російська артилерія та авіація рівняє ці населені пункти із землею. Тому перебувати там вкрай небезпечно, особливо дітям», — сказав він.
За його словами, 27 жовтня з цих територій евакуювали 32 дитини та їхні родини, 28 жовтня — 9 дорослих і чотирьох дітей. Із 4 жовтня евакуювали 147 дітей.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — березні 2022 року. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.
- Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Прокудін зазначав, що окупанти хаотично обстрілюють усі райони Херсону, де живуть люди, хоча там немає ані військової техніки, ані військових. Через це Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців із регіону.
- Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. На захоплених територіях, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти чинять тиск на місцеве населення й обмежують його права, а також селять у домівки українців російських військових.