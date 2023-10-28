Вірменія вперше бере участь у саміті Української формули миру — секретар Ради безпеки Армен Григорян прибув до Мальти. Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Третій саміт Української формули миру проходить на Мальті 28—29 жовтня. Попередні два відбулися в червні в Данії та в серпні в Саудівській Аравії. У списку учасників третього саміту понад 55 країн, зокрема країни «Великої сімки», Катар, ПАР, Індія та Туреччина.

Перед цим заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв у коментарі агентству Reuters, що «після Мальти нам буде що оголосити». На запитання журналіста, чому Україна не публікує списку країн-учасниць, Жовква відповів: «Вибачте, але я не буду їх називати, нехай це буде сюрпризом для нашого ворога. Щойно якась країна отримує запрошення до участі, росія чинить серйозний опір. Посла цієї країни викликають у Кремль і закликають не їхати на саміт».

Вірменія останнім часом робить багато кроків, щоб віддалитися від росії. 8 вересня цього року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через «серію недружніх кроків». Ішлося про запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з гуманітарною допомогою, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня. На початку жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і відтепер зобовʼязана виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду, а 5 жовтня Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Що таке Українська формула миру

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: