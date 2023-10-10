Поліція розслідує майже 100 тисяч воєнних злочинів росіян в Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Національна поліція розслідує майже 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.
Як розповів Інтерфакс-Україна голова Національної поліції Іван Вигівський, у майбутньому результати цих розслідувань стануть основою обвинувачення російських військових злочинців у міжнародних судах.
За словами Вигівського, Нацполіція на сьогодні розслідує 96,5 тисячі воєнних злочинів. Це приблизно 90% від усіх воєнних злочинів, що розслідують українські правоохоронці. Насамперед це повʼязано з тим, що поліція — найбільший правоохоронний орган, із найбільшою кількістю слідчих.
Матеріали щодо ракетних обстрілів, катувань і зґвалтувань переважно документують і розслідують поліцейські, а далі передають їх Службі безпеки України, оскільки це її підслідність. Також поліція взаємодіє з іншими правоохоронними органами.
Однією з найрезонансніших справ, яку розслідує поліція, Вигівський назвав кейс із депортації українських дітей з окупованих територій. Саме за це МКС видав ордер на арешт президента росії путіна.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Марії Львовї-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію, хоча в самій рф казали про понад 700 тисяч дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 23 травня 2023 року білоруська опозиція заявила, що Білорусь брала участь у депортації та вивезла 2 150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років. Їх відправили до білоруських таборів і санаторіїв. Українська прокуратура після того почала розслідування. У липні Центр нацспротиву повідомляв, що до депортацій причетний член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.