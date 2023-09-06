Міноборони планує цифровізувати ВЛК, запровадити електронний військовий квиток і провести аудит
- Автор:
- Ліза Бровко
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armyinform.com.ua
Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.
Про це Умєров сказав на пленарному засіданні парламенту, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, цифровізація всіх процесів ВЛК і єдиний реєстр призовників має «унеможливити будь-які корупційні ризики».
Водночас одним із перших кроків команди Умєрова буде аудит усіх напрямів, які перебувають у віданні Міністерства оборони. Його команда планує розробити концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією нацбезпеки, стандартами НАТО, доктриною президента тощо.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, зокрема дані про послуги з харчування.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних документах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.
- 6 вересня Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони. Попереднього — Резнікова — парламент звільнив напередодні.