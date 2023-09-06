Міноборони планує цифровізувати ВЛК, запровадити електронний військовий квиток і провести аудит

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Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів відомства.

Про це Умєров сказав на пленарному засіданні парламенту, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, цифровізація всіх процесів ВЛК і єдиний реєстр призовників має «унеможливити будь-які корупційні ризики».

Водночас одним із перших кроків команди Умєрова буде аудит усіх напрямів, які перебувають у віданні Міністерства оборони. Його команда планує розробити концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією нацбезпеки, стандартами НАТО, доктриною президента тощо.