TV2: Норвегія надасть Україні винищувачі F-16
- Автор:
- Софія Телішевська
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Норвегія вирішила передати Україні літаки F-16. Таким чином вона стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні ці винищувачі.
Відповідна заява прозвучала з посиланням на кілька незалежних джерел мовника TV2.
Офіційно про передання винищувачів поки не оголосили, але зараз премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере перебуває з офіційним візитом у Києві.
Раніше він казав, що Норвегія не надсилатиме F-16 в Україну. Однак TV 2 писало, що Норвегія має певну кількість F-16, які можуть бути передані Україні. Загалом Норвегія має 57 літаків F-16.
- Україна від початку повномасштабної війни закликає союзників надати бойові літаки західного типу.
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія та Нідерланди, а також туди увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Велика Британія.
- 19 серпня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Швеції. 20 серпня Володимир Зеленський під час візиту в Данію відвідав українських пілотів, які навчаються на авіабазі Fighter Wing Skrydstrup.
- США, своєю чергою, вже схвалили передання Україні американських винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів після завершення навчання українських пілотів.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перша група з шести F-16 попрямує в Україну ближче до Нового року.