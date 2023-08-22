Forbes: Україна попросила до F-16 ракети JASSM
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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U.S. Air Force
Україна потребує до винищувачів F-16 ракети JASSM. Доки Сполучені Штати не схвалять передачу цих ракет Україні, F-16 не зможуть повністю реалізувати свій потенціал, пише Forbes.
JASSM — це двотонні високоточні крилаті ракети класу «повітря — земля», призначені для знищення бункерів, укріплень, мостів та ППО. Дальність цих ракет — від 370 до 980 кілометрів, залежно від версії.
Для порівняння, у переданих Україні крилатих ракет Storm Shadow і SCALP AG дальність до 590 км, а бойова частина важить 500 кг. Однак, F-16 несумісний зі Storm Shadow і SCALP.
- Україна від початку повномасштабної війни закликає союзників надати бойові літаки західного типу.
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн та Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. Коаліцію очолили Данія та Нідерланди, а також туди увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Велика Британія.
- 19 серпня глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Швеції. 20 серпня Володимир Зеленський під час візиту в Данію відвідав українських пілотів, які навчаються на авіабазі Fighter Wing Skrydstrup.
- США, своєю чергою, вже схвалили передання Україні американських винищувачів F-16 від Данії та Нідерландів після завершення навчання українських пілотів.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перша група з шести F-16 попрямує в Україну ближче до Нового року.