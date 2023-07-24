НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації Сальнікова на підбурюванні до хабаря

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За їхніми даними, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тисячі. Із них $5 тисяч мали передати суддям за винесення рішення, а $2,5 тисячі Сальніков мав залишити собі за «послуги» посередника.

Голова Державної судової адміністрації обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема залучити до цього ексголову Верховного суду Всеволода Князєва.

Однак після викриття колишнього голови Верховного суду на хабарі Сальніков почав ухилятися від вирішення питання. При цьому повертати вже одержані кошти він теж не планував.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи Сальнікова.