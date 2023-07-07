Найманців «ПВК Вагнера» у Сирії підпорядкували Міноборони рф. Сирійська влада провела спецоперацію
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
У ніч проти 24 червня, коли тривав заколот «ПВК Вагнера» в росії, військова розвідка Сирії спільно з Міноборони рф провела операцію, в результаті якої «вагнерівцям» довелося підписати контракти з російським оборонним відомством.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Вночі з 23 на 24 червня сирійська розвідка відключила інтернет і телефонний звʼязок із районами, де перебували сили «ПВК Вагнера», щоб найманці не могли звʼязатися ні між собою, ні з російськими «колегами».
Тоді ж до Сирії направилася група російських офіцерів, які на ранок скоординували, як взяти під контроль «вагнерівців». На оперативну базу Міноборони рф у Хмеймімі викликали десять офіцерів «ПВК Вагнера».
За даними джерел, усім «вагнерівцям» запропонували підписати нові контракти, за якими вони підпорядковуються безпосередньо Міністерству оборони рф. Тим, хто це зробив, одразу скоротили зарплати, а тих, хто відмовився (кілька десятків) вивезли із Сирії на російських літаках Іл.
- Агентство зазначає, що в Сирії перебувало від 250 до 450 найманців «ПВК Вагнера».
- Раніше газета The Wall Street Journal писала, що російська влада хоче взяти під контроль діяльність найманців «ПВК Вагнера» за кордоном. Зокрема, голова російського МЗС Сергій Вершинін вилетів до Дамаска за кілька годин після згортання заколоту Пригожина, аби сказати президенту Сирії Башару Асаду, що «ПВК Вагнера» припиняє самостійні дії в країні.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо. Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.