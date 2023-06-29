До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг. Вона входить до групи щодо екологічних наслідків війни

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До Києва приїхала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона входить до Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Про це 29 червня повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Тунберг зустрілася з Володимиром Зеленським. Вона входить до складу міжнародної групи, яка оцінюватиме наслідки бойових дій для довкілля, зокрема масштаб екоциду після підриву греблі Каховської ГЕС.

Також екоактивістка пообіцяла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу, щоб привернути увагу до екологічних наслідків війни.