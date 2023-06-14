Косово знову вирішило не пускати на свою територію транспорт із сербськими номерами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Troels Peter Roland dk
Уряд Косова вирішив заборонити вʼїзд на свою територію транспорту із сербськими номерними знаками після того, як заявив про «викрадення сербськими силами трьох косовських поліцейських».
Про це пише Albanian Daily News.
Рішення про заборону підтвердив речник уряду Перпарім Крієзіу — мовляв, з міркувань безпеки Косово посилює рівень прикордонного контролю, допоки триває розслідування випадку із косовськими поліцейськими.
- У лютому 2023 року Сербія та Косово підтримали угоду, яка дозволяє мешканцям переміщатися їхніми територіями за внутрішніми паспортами та з поточними автомобільними номерами.
- 8 грудня 2022 року Сербія заявила про можливе введення своїх підрозділів у Косово. Місцева поліція після цього направила на північ своїх спецпризначенців. Серби у відповідь почали виходити на протести та заблокували дороги барикадами. 16 грудня сербська влада направила запит миротворчому контингенту НАТО на введення сербських військових на територію Косова. Там заявили, що це потрібно, аби «захистити сербське населення».
- 18 грудня миротворчі сили KFOR перекрили КПП «Яріньє» між Сербією та Косовом — встановили там пункти пропуску та колючий дріт. Це призвело до сутичок із сербськими активістами.
- 30 грудня 2022 року сербські протестувальники на півночі Косова розібрали всі зведені барикади. Вони почали робити це 29 грудня — після заклику президента Сербії Александара Вучича.
- У листопаді 2022 року Сербія та Косово дійшли чергової згоди в конфлікті з номерними знаками. Сербія мала припинити видачу номерних знаків із назвами міст Косова, а Косово — припинити подальші дії, повʼязані з перереєстрацією транспортних засобів.
- 31 липня Косово оголосило, що перестане впускати на свою територію осіб із сербськими документами — це і спричинило загострення безпекової ситуації в регіоні. З 1 серпня мав діяти режим, за яким власникам сербських документів при вʼїзді до Косова мали видавати окремі документи. Крім цього, до країни відмовлялися пускати автівки з сербською реєстрацією, номери також треба було обміняти на косовські.
- Влада Косова назвала цей крок «взаємним», оскільки Сербія вже понад 11 років не визнає її документів. Президент Сербії Александар Вучич висловив стурбованість таким рішенням. Уранці 1 серпня уряд Косова погодився на місяць відкласти свої рішення, через які й протестували серби.
- Майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.