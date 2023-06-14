Косово знову вирішило не пускати на свою територію транспорт із сербськими номерами

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Flickr / Troels Peter Roland dk

Уряд Косова вирішив заборонити вʼїзд на свою територію транспорту із сербськими номерними знаками після того, як заявив про «викрадення сербськими силами трьох косовських поліцейських».

Про це пише Albanian Daily News.

Рішення про заборону підтвердив речник уряду Перпарім Крієзіу — мовляв, з міркувань безпеки Косово посилює рівень прикордонного контролю, допоки триває розслідування випадку із косовськими поліцейськими.