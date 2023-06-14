Розслідування підриву «Північного потоку» перейшло в завершальну фазу

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Reuters

Європейське розслідування вибуху на «Північних потоках» майже закінчене, восени можуть оголосити звинувачення.

Про це інформує CNN із посиланням на шведського прокурора Матса Люнгквіста.

«Я справді думаю, що ми, можливо, вступаємо в кінцеву фазу в цій справі. Я сподіваюся, що принаймні цієї осені ми зможемо ухвалити рішення з питання так званого обвинувального висновку», — заявив він.

Чотири отвори в трубопроводах «Північних потоках», які сполучають росію і Німеччину по дну Балтійського моря, влада Швеції та Данії розслідують як наслідок торішнього вибуху.

«Я можу сказати, що вибухівка має особливий склад, на підставі якого можна зробити певні висновки про зловмисника», — додав прокурор.