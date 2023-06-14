Держсекретар США Блінкен вирушить до Китаю. Його візит відкладали через інцидент із китайським аеростатом

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Reuters / «Бабель»

У Державному департаменті Сполучених Штатів підтвердили, що держсекретар Ентоні Блінкен приїде з візитом до Китаю. Його переносили через виявлення китайського висотного аеростату над військовими обʼєктами в Монтані в лютому 2023 року.

У Пекіні Блінкен зустрінеться з високопосадовцями КНР, з якими «обговорить важливість підтримки відкритих ліній звʼязку для відповідального управління відносинами між США іКитаєм».

Також державний секретар планує порушити двосторонні питання, «що викликають занепокоєння». Розглядатимуть також глобальні та регіональні проблеми.

Водночас старший дипломат Держдепу з питань Східної Азії Деніел Крітенбрінк сказав журналістам Reuters, що Вашингтон не чекає прориву у відносинах з Китаєм після цього візиту. Натомість розраховує на реалістичний підхід до керування конкуренцією між країнами.

Китайське медіа Global Times уточнює, що Блінкен відвідає Китай з 18 до 19 червня.